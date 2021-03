Sophia Thiel (25) ist zurück! Und das nicht alleine: Denn die Influencerin stellte ihren Fans kürzlich den neuen Mann an ihrer Seite vor. Der heißt Raphael Birchner und ist mindestens genauso fitnessbegeistert wie die 25-Jährige. Beste Voraussetzungen also – die beiden scheinen deshalb auch nichts anbrennen zu lassen! Denn obwohl sie damals erst seit ein paar Monaten zusammen waren, haben sie bereits vor einem knappen Jahr eine gemeinsame Wohnung bezogen.

Im Dezember 2019 habe es mächtig gefunkt, erzählten Sophia und Raphael in einem YouTube-Video. Als wenige Monate später der Lockdown gekommen sei, hätten sie fast ihre gesamte Zeit in Sophias vier Wänden verbracht – wieso also nicht gleich zusammenziehen? "Ich war teilweise wochenlang nicht in meiner Wohnung, da kam dann relativ schnell die Idee, dass ich hier einziehe", schilderte Raphael die damalige Lage.

Dabei war der 24-Jährige erst umgezogen, kurz bevor sich die beiden näher kamen. Die neue Wohnung wurde dann aber kaum von ihm genutzt und nach wenigen Monaten wieder aufgegeben. "Die hat sich überhaupt nicht rentiert", witzelten die beiden.

Instagram / raphael_birchner Raphael Birchner im Sommer 2019

Instagram / raphael_birchner Sophia Thiel und Raphael Birchner

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel, 2021 in Rosenheim

