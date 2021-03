Andrej Mangold (34) hinterfragt Nikos (30) Entscheidungen... In der diesjährigen Staffel von Der Bachelor wird geknutscht, was das Zeug hält. Der TV-Junggeselle hat nun sechs Ladys geküsst und hält somit den Rekord mit dem einstigen Herzensbrecher der Sendung Daniel Völz (36). Gegenüber Promiflash äußerte sich auch der Rosenverteiler von 2019, Andrej Mangold, zu Nikos Knutschoffensive und findet: Einige Küsse hätten einfach nicht sein müssen!

"In dieser Staffel gab es Küsse, die waren vom Timing und auch vom Gefühl her nicht wirklich angebracht. Vor allem der erste mit Denise, den hatte er [Niko, Anm. d. Red.] ja selber infrage gestellt", zog Andrej im Promiflash-Interview Bilanz. Auch die ausgetauschte Zärtlichkeit mit Hannah war für ihn wohl eher unpassend. "Ich glaube, er hätte in der Situation sparsamer mit diesen Küssen umgehen müssen", legte der Ex-Rosenkavalier seine Meinung dar.

"Ich habe ja auch selber vier Frauen geküsst", zeigte Andrej jedoch ebenfalls Verständnis für Niko im Gespräch mit Promiflash. Demnach sei es vollkommen okay, mehreren Frauen näherzukommen – solange das Gefühl einfach passe. Aber natürlich belasten die ganzen Küsse auch die restlichen Ladys in der Villa, was sich wiederum auf deren Beziehung zu Niko auswirken kann.

