Könnte sich Tobias etwa zum neuen Kultkandidaten bei Schwiegertochter gesucht mausern? In den vergangenen Jahren haben schon einige Liebesuchende durch das Kuppelformat eine treue Fan-Gemeinde bekommen. Ob Ingo (30), Beate oder Engelfreund Heiko – sie alle begeisterten mit ihrer skurrilen Art. In der ersten Folge der neuen Staffel scheint es den Fans wieder ein Teilnehmer angetan zu haben: Das Netz feiert jetzt jedenfalls schon Hobbysänger Tobias.

Der 45-Jährige sticht in dem Format vor allem durch seine Karaoke-Begeisterung und durch sein kunterbuntes Outfit hervor – und zieht die Herzen der Twitter-User damit bereits auf seine Seite. "Tobias macht diese Staffel einschaltbar" oder "Tobias! Wir haben seit zwei Jahren auf dich gewartet! Enttäusche uns nicht!", heißt es in etlichen Tweets. Für seine Gesangskunst muss der Westfale sich allerdings auch den einen oder anderen Witz gefallen lassen. "Tobias sucht also eine gehörlose Frau", scherzte zum Beispiel eine Zuschauerin.

Tatsächlich hat Tobias schon ganz genaue Vorstellungen, was die Frau an seiner Seite mitbringen sollte: "Meine Traumfrau sollte liebevoll, aufgeschlossen und humorvoll sein. Die Optik ist für mich zweitrangig. Es kommt mir eher auf den Charakter an", erklärte er gegenüber RTL.

TVNOW "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Heiko und Mutter Sigrid

Facebook / Ingo und Annika Fanpage Ingo, Mama Birgit und Papa Lutz, "Schwiegertochter gesucht"-Kultstars

TVNOW Marianne und Tobias von "Schwiegertochter gesucht"

