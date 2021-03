Ob Mutter und Sohn bei Schwiegertochter gesucht beide die große Liebe finden? Seit wenigen Tagen steht fest, welche Single-Männer in der neuen Staffel des Kuppelformats nach der Frau fürs Leben suchen. Dabei haben aber meistens auch ihre Mütter noch ein Wörtchen mitzureden. Christa, die Mutter des Kandidaten Marc, ist allerdings auf einer ganz speziellen Mission: Sie sucht nicht nur nach der perfekten Schwiegertochter, sondern auch nach dem perfekten Mann an ihrer Seite.

In der ersten Folge von "Schwiegertochter gesucht" stellen sich die liebesuchenden Männer normalerweise selbst vor und starten einen Aufruf an die Frauenwelt. Der 46-jährige Marc und seine Mutti suchen aber gleich doppelt: Denn auch Christa ist Single. "Ich suche einen Mann. Nicht groß sollte er sein, maximal 1,75 Meter. Ich lasse mir in der Partnerschaft gerne nette kleine Sachen einfallen", beschreibt Christa sich und ihren Wunschpartner. Aber auch Marc würde seine Mama offenbar gerne wieder an den Mann bringen und hofft auf viele Zuschriften für die Pfälzerin.

Und wie müsste die richtige Frau für Marc sein? "Ich fühle mich noch jung. Deswegen würde ich mir auch eine jüngere Frau suchen", erklärte er. Außerdem sollten die Liebesanwärterinnen Familienmenschen sein. Immerhin wünscht sich seine Mutter Christa sehnlichst Enkelkinder.

