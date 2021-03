Ihnen scheint es richtig gut zu gehen! Katy Perry (36) und Orlando Bloom (44) sind seit einigen Monaten stolze Eltern der kleinen Daisy. Von seinem neuen Familienglück gibt das Paar zwar nicht viel preis, doch ab und zu bekommen Fans einen kleinen Eindruck aus Katy und Orlandos Alltag mit ihrer Tochter. So wie vor wenigen Tagen wieder: Im ersten gemeinsamen Urlaub verbrachten die Perry-Blooms nun einen entspannten Tag am Strand!

Paparazzibilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die kleine Familie am Mittwoch ziemlich relaxt am Beach von Hawaii. Sowohl die frisch gebackene Mama als auch der Papa genossen ein erfrischendes Bad im Meer mit ihrer kleinen Prinzessin. Und vor allem die 36-Jährige machte dabei eine ziemlich gute Figur. Nur wenige Monate nach der Entbindung ihres Töchterchens ist Katy wieder in Bestform und präsentierte stolz ihren After-Baby-Body in einem lilafarbenen Badeanzug.

Bereits vor wenigen Tagen hatte Katy ein wenig Mutter-Tochter-Zeit mit ihrer Kleinen auf Hawaii verbracht. Zusammen mit Daisy hatte die Sängerin nämlich eine kleine Runde auf der pazifischen Insel gedreht. Mit Sonnenhut und farbenfrohen Sommerklamotten war das wenige Monate alte Mädchen bestens ausgestattet und hatte offenbar sichtlich Spaß an dem Spaziergang.

Anzeige

Instagram / katyperry Schauspieler Orlando Bloom und Sängerin Katy Perry

Anzeige

MEGA Katy Perry mit ihrer Tochter Daisy auf Hawaii

Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de