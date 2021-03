Jogger und Hoodie? Nicht mit Michelle Hunziker (44)! Die beliebte Moderatorin ist schon lange für ihren beinahe unfehlbaren Style bekannt. Ob elegant in einer Abendrobe, locker-leicht in einem Sommerkleid oder ziemlich entspannt in einem lässigen Streetstyle-Look – die Blondine weiß einfach immer, wie sie den perfekten Auftritt hinlegt. Kein Wunder, dass sie beim Gassigehen auch nichts dem Zufall überlässt: In einer coolen und ziemlich rockigen Kombi machte sie mit ihrem Hund die Straßen unsicher!

Paparazzi erwischten die Ehefrau von Tomaso Trussardi (37) am Mittwochnachmittag in Mailand. Ziemlich entspannt drehte die 44-Jährige an diesem Tage eine Runde mit ihrem geliebten Vierbeiner Odino – und setzte dabei ein echtes Fashion-Statement: In einer weiten, karierten Hose und einer lässigen Biker-Lederjacke zog die gebürtige Schweizerin alle Blicke auf sich. Dazu kombinierte sie noch eine elegante Designer-Tasche, die ihren Look abrundete.

Erst vor wenigen Wochen hatte Michelle aber auch bewiesen, dass sie in Sportklamotten ebenfalls eine äußerst gute Figur macht. Zusammen mit ihren jüngsten Töchtern Sole (7) und Celeste (5) wurde die TV-Berühmtheit in dem italienischen Alpen-Ort Livigno beim Eislaufen erwischt. Dabei überzeugte Michelle vor allem mit ihrem weißen Ski-Ensemble.

Getty Images Michelle Hunziker im November 2019

MEGA Michelle Hunziker in Mailand 2021

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker, Moderatorin

