Michelle Hunziker (43) zeigt ihre verspielte Seite! Aktuell hält sich die Moderatorin offenbar gerne am Meer auf. Kürzlich stürzte sie sich mit ihren beiden Töchtern Sole (6) und Celeste (5) in die Fluten und planschte ausgelassen im kühlen Nass. Vor wenigen Tagen präsentierte Michelle dann stolz ihren trainierten Körper im heißen Beach-Outfit! Jetzt hüpfte die Blondine ganz vergnügt im luftigen Blümchenkleid vor ihrer ganz persönlichen Traumkulisse herum!

"Lebensfreude pur" wäre wohl ein passender Titel für die neuesten Schnappschüsse, die die TV-Bekanntheit fröhlich am Strand zeigen. In einem weiten, roten Sommerkleid mit aufgedruckten weißen Blümchen tänzelt die gebürtige Schweizerin vor den Wellen über den Sand und breitet ihre Arme dabei aus, als würde sie jederzeit abheben wollen. "Un bacio", zu deutsch: "Ein Kuss", schrieb die Sängerin unter die Beach-Fotos auf Instagram. Ob die Beauty damit den warmen Kuss der Sonne meint oder doch eher den ihres Mannes Tomaso (37)?

Schließlich zeigte sich die 43-Jährige kürzlich in ihrer Villa in Bergamo leidenschaftlich knutschend mit dem Italiener. Seit 2014 ist das Liebespaar glücklich verheiratet – und die beiden kriegen offenbar auch in der aktuellen Lage nicht genug voneinander.

MEGA Michelle Hunziker im Jahr 2020

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker im Jahr 2020

Getty Images Michelle Hunziker im Jahr 2019



