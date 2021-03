Deutschland ist wieder im Ratefieber! Die vierte The Masked Singer-Staffel ist im vollen Gange. Sieben kostümierte Promis sind aktuell noch im Rennen um den Pokal – darunter auch der Monstronaut. Das pinke Tierchen ist etwas ganz Besonderes: Es ist nämlich der Sohn des Monsterchens und des Astronauten. Unter diesen Kostümen hatten sich damals Boxerin Susi Kentikian und Sänger Max Mutzke (39) verborgen. Aber wer steckt bloß unter dem Monstronauten-Kostüm?

Hier scheiden sich die Geister noch ziemlich – das Rateteam aus Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (47) hat sich noch nicht festgelegt und nennt jede Woche andere Namen. Und was denken die Fans? Im offiziellen Voting des Senders ProSieben steht er aktuell mit großem Abstand auf Platz eins: Schauspieler und Moderator Thore Schölermann (36)! Platz zwei belegt mit etwas Abstand Joko Winterscheidt (42), die bessere Hälfte von Klaas Heufer-Umlauf (37), und auf Platz drei steht Comedian Teddy Teclebrhan.

Zum Mitraten hat Promiflash hier für euch alle bisherigen Monstronauten-Indizien:

- Lavalampe

- Fernrohr

- Teleskop

- Hochbett

- Schaukelstuhl

- Schild "Monster Karaoke"

- Fernseher mit Antenne

- Werkzeugkasten

- Walkie-Talkie

- Farm

- roter Teppich

- Konfetti

- Eiscreme

- Planetenkarte: Uranus, Neptun, Jupiter, Eris, Saturn, Merkur, Phobos und Venus

- "Meine Geschichte ist krass und ganz schön plüschig und kitschig. Meine Mama und mein Papa haben sich bei ‘The Masked Singer’ kennengelernt."

- "Als Rockstar kann ich machen, was ich will… voll abgefahren! Ich habe allen die Show gestohlen und die Fans feiern mich!"

- "Ich konnte die ganze Nacht nicht pennen, Papa ist jetzt wieder auf großer Mission! Brauche noch ein paar heiße Tipps für die nächste Mission: Hallo Papa? Ich werde dich stolz machen, versprochen!"

- "Dann muss ich jetzt mein eigenes Ding durchziehen – gehe mit dem Raumschiff meiner Träume auf die coolste Mission aller Zeiten! Ich bin ja schon aufgeregt, werde granatenmäßig abliefern! Ihr habt keine Chance! Ich bin ready for Take-off, bereit, cruise um die Welt."

- "Ich glaube, ich nehme Showbiz und Halligalli jetzt als Hauptfach. Um das Lampenfieber runterzukühlen, muss ich erst mal ne gute Portion Eis verputzen."

- "Ich war völlig ahnungslos, dass mich die Bühne so flasht. Genauso muss Papa sich in seiner Rakete auch fühlen."

"Früher hab ich ja Planeten gesammelt, auch cool! Aber jetzt muss ich weiter fleißig Singen üben, denn ich will Mama und Papa stolz machen und den Pokal abräumen."

- "Fernsehgarten war gestern, heute will ich richtig abrocken!"

