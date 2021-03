Nicht nur die Fans diskutieren wild über das Interview von Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39)! In ihrem aufsehenerregenden TV-Talk mit der US-amerikanischen Talkmasterin Oprah Winfrey (67) lassen die Sussexes tatsächlich kein Tabu aus. Neben ihrem Austritt aus der britischen Königsfamilie sprach vor allem Meghan auch über den Druck der Öffentlichkeit. Doch es gibt einige Promi-Kollegen, die die Aussagen der Herzogin von Sussex nicht nachvollziehen können!

So unter anderem die Journalistin und ehemalige Moderatorin des US-amerikanischen Senders Fox News Megyn Kelly. "Meghan hatte keine Ahnung, dass die Queen anders ist als ein Hollywoodstar? Und sie hat Harry nie gegoogelt? Ähm...", schrieb Megyn etwas sarkastisch auf Twitter. In den Augen der Moderatorin sei Oprah auch nicht spezifisch genug auf die Fragen eingegangen. Auch Schauspieler Terrence K. Williams zeigte sich skeptisch gegenüber dem Interview. "Dieses königliche Familiendrama ist so dumm. [...] Sie beschuldigt die königliche Familie des Rassismus. Sie will uns glauben machen, dass sie ein Sklave in Großbritannien war", wetterte er in einem deutlichen Tweet.

Doch es gab auch ein paar Kritiker, die nach Meghans Gespräch mit der 67-Jährigen etwas zurückgerudert sind – so unter anderem Bethenny Frankel (50). Während die The Real Housewives of New York City-Darstellerin noch vor dem Interview über die werdende Mutter hergezogen hatte, fand sie nun versöhnliche Worte. "Emotionale Not und Rassismus müssen sich erstickend und machtlos anfühlen", schrieb sie unter anderem auf Twitter.

Aber auch Amanda Gorman, die auf Joe Bidens (78) Vereidigung ein emotionales Gedicht vorgetragen hatte, und Meghans Freundin Serena Williams (39) stärkten der 39-Jährigen im Netz den Rücken. "Sie lehrt mich jeden Tag, ein wirklich guter Mensch zu sein. Ihre Worte verdeutlichen den Schmerz und die Grausamkeit, die sie erleben musste", schrieb Serena in einem offenen Instagram-Post. Sie sei sehr stolz auf ihre Freundin und wisse, dass Harry und sie stark sind.

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Getty Images Megyn Kelly, US-amerikanische Journalistin

Getty Images Bethenny Frankel, Reality-TV-Star

Getty Images Hannah Davis, Nina Agdal, Serena Williams, Herzogin Meghan und Shay Mitchell 2014

