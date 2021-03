Dieses Interview schlägt hohe Wellen! Am Sonntagabend wurde in den USA das langersehnte Gespräch von Oprah Winfrey (67) mit Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) ausgestrahlt. In dem Talk kamen zahlreiche kritische Themen auf den Tisch, unter anderem heftige Rassismusvorwürfe und der skandalträchtige Rücktritt des Paars von seinen royalen Pflichten – vor allem aber die kritische Beziehung zu seinen Angehörigen. Besonders im Bezug auf letzteres Thema wurde es ganz emotional: Harry sprach offen über seine Mutter Prinzessin Diana (✝36) – und versicherte, dass diese über den großen Zoff innerhalb der Königsfamilie sehr traurig gewesen wäre!

"Ich denke, sie wäre sehr wütend und traurig darüber, wie sich alles entwickelt hat!", schilderte der werdende Zweifachpapa im CBS-Interview. Der Rotschopf erklärte jedoch auch weiter, Diana hätte sicherlich nur gewollt, dass er und seine Familie glücklich werden – und vermutete sogar: "Ich denke, sie hat [den Megxit] kommen sehen. Ich habe ihre Anwesenheit während des gesamten Prozesses gespürt!"

Das traurige Schicksal seiner Mutter und die mediale Hetzjagd auf seine Frau scheinen die Entscheidung des 36-Jährigen, Großbritannien und die Monarchie zu verlassen, maßgeblich beeinflusst zu haben. So betonte Harry in dem Gespräch mit Oprah nämlich: "Ich wollte nicht, dass die Geschichte sich wiederholt!"

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Getty Images Prinz Harry bei einem Event in Amsterdam, September 2019

