Hoppala, hat da jemand etwa das Babygeschlecht verraten? Toni Garrn (28) ist aktuell mit ihrem ersten Kind schwanger und überglücklich darüber. Mittlerweile dürfte die Beauty auch das Geschlecht ihres Babys kennen, immerhin ist sie schon im sechsten Monat angelangt. Ob sie und ihr Mann Alex Pettyfer (30) sich aber über einen Jungen oder ein Mädchen freuen dürfen, ist noch ihr süßes Geheimnis. Oder hat Toni nun aus Versehen das Geschlecht ausgeplaudert?

In einem Video auf Instagram, das die 28-Jährige bei ihrem Vogue-Shooting zeigt, spricht sie über ihre Schwangerschaft. Dabei macht sie auch deutlich, dass sie es kaum abwarten kann, ihr Baby kennenzulernen. "Ich träume davon, wie ihr oder sein Gesicht aussehen wird", erzählt Toni. Ob sie sich bewusst so geschlechtsneutral ausgedrückt hat – oder ist der gebürtigen Hamburgerin "ihr" aus Versehen rausgerutscht und sie schob schnell "sein" hinterher? Das bleibt vorerst ungeklärt.

Fest steht aber: Toni kann ihren Nachwuchs schon spüren. "Es fühlt sich ein bisschen wie Luftblasen an, ich fühle es nicht sehr oft", erzählte sie im Vogue-Interview und nutze dabei die neutrale Form "es". Hat sie sich in dem Video also wirklich verplaudert? Was glaubt ihr?

Anzeige

Getty Images Toni Garrn und Alex Pettyfer

Anzeige

Getty Images Toni Garrn im November 2019 in Berlin

Anzeige

Instagram/tonigarrn Toni Garrn, Mai 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de