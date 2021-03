Kann Harvey Price (18) auf diese Weise tatsächlich abnehmen? Der Sohn von Katie Price (42) leidet seit seiner Geburt an dem äußerst seltenen Prader-Willi-Syndrom, wodurch er kein Sättigungsgefühl verspürt. Nachdem der 18-Jährige rund 180 Kilogramm auf die Waage gebracht hatte, heißt es für ihn nun seit einigen Monaten: abnehmen. Tatsächlich purzeln die Pfunde bei Katies ältesten Sohn dank Sport und einer Ernährungsumstellung. Mit welchen Gerichten Harvey das angeblich schafft, ist jedoch erstaunlich...

In ihrer Instagram-Story teilte die 42-Jährige nun ein Video ihres Sohnes beim Essen: Über einen Teller Pasta mit Bolognese goss er eine ordentliche Portion Remoulade. Auf die Frage, ob es ihm schmeckt, antwortete Harvey: "Ja, es ist brillant, oh mein f*cking Gott." Dabei handelt es sich jedoch keineswegs um ein Cheat-Meal – derartige Gerichte stehen offenbar täglich auf seinem Speiseplan. "Er verliert definitiv Gewicht mit diesen Mahlzeiten", schrieb Katie zu dem Clip.

Bereits im November hatte das ehemalige Boxenluder voller Sorgen erklärt, dass sein Sohn abspecken müsse: "Harvey muss dringend abnehmen, sonst wird er noch sterben! Ich will ihn einfach nicht verlieren", hatte Katie damals im Interview mit The Sun geäußert. Doch kann das wirklich auf diese Weise gelingen? Was meint ihr – stimmt ab!

Katie und Harvey Price im Juli 2020

Katie und Harvey Price

Harvey Price im November 2019

