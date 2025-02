Extremes Übergewicht: Katie Price' Sohn Harvey nimmt Ozempic

Katie Price (46) versucht alles, um das Leben ihres ältesten Sohnes Harvey Price (22) zu verbessern. Harvey, der mit dem Prader-Willi-Syndrom, Autismus und einer Sehbehinderung lebt, kämpft seit Jahren mit einem unaufhörlichen Hungergefühl und einem dadurch bedingten extremen Übergewicht. Mit einem aktuellen Gewicht von 178 Kilogramm steht seine Gesundheit laut Katies Aussagen auf dem Spiel. "Er nimmt zu. Es spielt keine Rolle, was wir tun", sagt die Reality-TV-Persönlichkeit verzweifelt der britischen The Sun. Nun soll das Abnehmmittel Ozempic helfen, das eigentlich für Diabetes-Patienten entwickelt wurde. Katie erklärt, dass die Ärzte ihm damit "ein besseres, längeres Leben ermöglichen" wollen.

Der Einsatz von Ozempic sei nicht ohne Grund gewählt, da andere Versuche, Harveys Gewicht zu kontrollieren, bisher gescheitert seien. Weder Ernährungsumstellungen noch Diäten konnten die stetige Gewichtszunahme aufhalten, denn das Prader-Willi-Syndrom erschwert eine natürliche Gewichtsreduktion erheblich. Die Ärzte wollen das Medikament ein bis zwei Jahre lang erproben, um zu sehen, ob es nachhaltig wirkt. Katie, die ihren Sohn trotz seiner Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung intensiv unterstützt, wird ihn bei der korrekten Anwendung der Spritzen begleiten. "Wir müssen sein Leben retten", betont Katie eindringlich, da das Übergewicht das Risiko für lebensbedrohliche Komplikationen wie Herzinfarkte deutlich erhöht.

Die enge Bindung zwischen Katie und Harvey ist seit Jahren ein zentraler Aspekt ihres Lebens. Zuletzt hatte die Britin in ihrem Podcast "The Katie Price Show" angekündigt, sich als Notfallsanitäterin und Life Coach ausbilden zu lassen – motiviert durch ihre Erfahrungen mit Harveys Pflegebedürfnissen. Zunächst möchte die 46-Jährige ehrenamtlich in der Einrichtung tätig sein, in der ihr Sohn untergebracht ist. "Dort sagten sie, ich wäre eine großartige Betreuerin", berichtete sie enthusiastisch.

ActionPress Katie Price und Harvey Price, August 2019

Getty Images Katie und Harvey Price bei den National Television Awards in London, September 2021

