Sie wissen es schon seit Weihnachten! Doch ihre Fans holten Jessica (26) und Niklas Schröder (32) erst vor ein paar Tagen ins Boot: Denn die beiden erwarten ein Baby! Seit sie die freudigen News der Öffentlichkeit präsentiert hat, lässt die TV-Beauty ihre Follower an den vielfältigen Facetten ihrer Gefühlswelt teilhaben. So auch an diesem zuckersüßen Liebesgeständnis an den vielleicht besten Papa der Welt.

"Ich denke, jetzt war auch der perfekte Moment für mich und für mein Gefühl, das mit euch zu teilen", begründet die Blondine in ihrer Instagram-Story, wieso sie die Baby-News zu diesem Zeitpunkt öffentlich machte. Die Zwischenzeit hätten Nik und sie für sich genossen, was ihnen als Paar gutgetan hätte. Dann findet das ehemalige Bachelor-Girl besonders rührende Worte für ihren Traummann: "Ich kann mir keinen besseren Papa für unser kleines Wunder vorstellen und ich bin so froh, dass ich das alles in den letzten Jahren mit Nik aufgebaut habe."

Sie sei wahnsinnig dankbar für jeden Einzelnen, der sich mit ihr und Nik gefreut hat, schwärmt Jessi gegenüber ihrer Fangemeinde: "Fühlt euch alle ganz, ganz fest umarmt, auch wenn es nur über die Kamera ist", strahlt sie. Sie sei voller Vorfreude, den Rest dieser spannenden Schwangerschaftsreise gemeinsam mit ihren Followern zu bestreiten.

Instagram / nik_schroeder Niklas und Jessica Schröder

Instagram / nik_schroeder Jessi und Niklas Schröder

Instagram / jessiicooper Jessica Schröder auf Mallorca, Juni 2019

