Jessica (26) und Niklas Schröder (32) sind schon bald zu dritt! Die Influencerin und der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat sorgten erst vor wenigen Tagen für Babynews. Und jetzt, wo sie ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht hat, will die werdende Mama ihre Fans wohl auch an ihrem Glück teilhaben lassen. Nun verriet Jessi überglücklich, wie lange sie dieses süße Geheimnis schon unter dem Herzen trägt.

"Mein kleines Wunder, du hast uns Weihnachten ein kleines Extra-Geschenk beschert und seitdem hast du in mir unbeschreibliche Gefühle und Emotionen hervorgerufen", schwärmte die 26-Jährige unter einem Instagram-Foto, auf dem sie stolz ihren Babybauch präsentiert. Demnach hatten sie und Nik und ihr baldiges Elternglück zuvor über zwei Monaten geheim gehalten. Nachdem Jessis Wölbung aber schon einigen Followern aufgefallen war, wollten sie ihr Glück nun wohl mit aller Welt teilen.

Auch wenn es noch ein Weilchen dauert, bis die YouTuberin ihr Kind endlich im Arm halten kann, fiebert sie diesem Moment schon aufgeregt entgegen. "Während ich diese Zeilen mit Tränen in den Augen schreibe, male ich mir bereits die Zeit mit dir und uns als Familie aus und freue mich einfach so unglaublich!", schrieb sie weiter. Auch die beiden Hunde und der Papa würden sich riesig auf den Knirps oder die Kleine freuen.

Anzeige

Anton Spreemann Jessica Schröders Babybauch

Anzeige

Instagram / jessicooper Jessica Schröder

Anzeige

Instagram / nik_schroeder Jessica und Niklas Schröder im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de