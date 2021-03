Nächste Demaskierung bei der zweiten Staffel der österreichischen The Masked Singer-Version! In der vorherigen Woche wurde ein echter Musik-Superstar entlarvt. Niemand Geringeres als Roberto Blanco (83) versteckte sich unter dem Kostüm des Germknödels. Damit traten heute nur noch sechs verbliebene Kandidaten an: Der Babyelefant, die Gelse, die Donaunymphe, der Frechdachs, die Weintraube und der Wackeldackel – Letzterer musste sich am Ende der Show geschlagen geben.

Für den Wackeldackel hatte das musikalische Rennen heute ein Ende – in dem Kostüm steckte ein ehemaliger Fußball-Profi. Robert Almer war der singende Rüde, der heute von Bausa "Was du Liebe nennst" zum Besten gegeben hat. Leider konnte er das Voting-Forum nicht damit überzeugen und so wurde er heute demaskiert. "Das letzte Mal gesungen habe ich vor über 20 Jahren", gab Robert danach zu. Die einzige Ausnahme war die österreichische Nationalhymne, die er immer bei Spielen auf dem Rasen mitperformt hat.

Das prominente Rateteam konnte Robert anhand seiner Stimme auf jeden Fall nicht erraten. Die vermuteten Namen, die fielen, waren Markus Rogan, Leo Hillinger und Dominic Heinzel.

Anzeige

Getty Images Robert Almer, Profi-Kicker

Anzeige

PULS 4/Willi Weber Der Wackeldackel von "Masked Singer Austria"

Anzeige

PULS 4/Willi Weber Das Rateteam von "The Masked Singer Austria"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de