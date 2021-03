I Can See Your Voice geht in eine neue Runde! Im vergangenen Sommer lief die Musik-Comedyshow zum ersten Mal über die deutschen Bildschirme. Das Konzept: Ein Musiker und sein Superfan müssen entscheiden, ob der Kandidat auf der Bühne ein Sänger oder ein Schwindler ohne jegliches Gesangstalent ist. Das Problem: Sie sehen die Performance zwar, hören aber keinen Ton. Nach dem Erfolg der ersten Staffel war bereits bekannt, dass neue Folgen geplant sind. Nun steht endlich fest: Die neue Staffel startet am 30. März.

Wie RTL in einer Pressemitteilung verkündete, bilden in der ersten Episode The BossHoss mit ihrem Superfan Marleen das Rate-Team. Im Promi-Panel sitzen Thomas Herrmanns, Oliver Pocher (43), Motsi Mabuse (39), Ilka Bessin (49) und Victoria Swarovski (27). Pro Spielrunde fliegt einer der zu Beginn sieben Kandidaten raus. Der Finalist darf dann mit The BossHoss performen. Erweist er sich als Goldkehlchen, gewinnen die Country-Band und ihr Superfan satte 10.000 Euro. Ist er ein Hochstapler, gehört ihm das Geld.

Der Sender verriet außerdem, welche Stars in den weiteren fünf Folgen mitraten werden. So treten auch Barbara Schöneberger (47), Hartmut Engler (59), Maite Kelly (41), Jeanette Biedermann (41) und Max Mutzke (39) in der Show an. Im Panel nehmen Prominente wie Tim Mälzer (50), Sophia Thomalla (31), Oliver Geissen (51) und Joachim Llambi (56) Platz.

TVNOW / Frank W. Hempel Daniel Hartwich bei "I Can See Your Voice"

TVNOW / Frank W. Hempel "I Can See Your Voice"-Kandidaten

TVNOW / Frank W. Hempel "I Can See Your Voice"-Raterunde

