Was für eine Veränderung! Der Rapper 6ix9ine (24) hatte im vergangenen Jahr sehr stark zugenommen. Im Oktober versuchte er dann offenbar, den überschüssigen Kilos mit Diätpillen den Kampf anzusagen. Allerdings soll er dabei die doppelte Menge eingenommen haben, weswegen er letztendlich sogar ins Krankenhaus musste. Nun scheint der Musiker einen Weg gefunden zu haben, wie er auch ohne Hilfsmittel abnehmen kann. Denn im Netz zeigte sich 6ix9ine knapp 30 Kilo leichter!

Der 24-Jährige dokumentierte seinen Abnehmerfolg und postete jüngst eine ganze Bilder- und Videoreihe auf Instagram. Zunächst präsentierte er seinen Followern Pics, auf denen er wohl am meisten auf die Waage gebracht hatte, um sie dann zu überraschen: Die darauffolgenden Clips zeigen nämlich die stark erschlankte Figur von 6ix9ine – so sportelte er etwa auf einem Laufband oder posierte oberkörperfrei in seinem Garten. Darunter erklärte er: "Ich habe mir selbst gesagt, dass ich meine Musik erst mal zur Seite legen und mich auf mich selbst fokussieren sollte... Und hier bin ich heute, 27 Kilo leichter."

"Im Leben braucht jeder eine Pause", schrieb er weiter. Und mit folgendem Satz deutete er vielleicht auf seine zweijährige Haftstrafe hin, die er seit Anfang 2020 zu Hause absitzen durfte: "Ich habe 92 Kilo gewogen und ich habe zu der Zeit viel durchgemacht. Ich habe konstant gegessen und gegessen", gab er ehrliche Einblicke in seinen damaligen Gemütszustand. Nun scheint er sein Leben wieder in den Griff kriegen zu wollen und sich nicht von seinen Emotionen führen zu lassen: "Ich habe die Kontrolle darüber, was in meinem Leben passiert."

P&P / MEGA 6ix9ine im August 2020

Instagram / 6ix9ine 6ix9ine, Rapper

Getty Images 6ix9ine auf einem Konzert im Oktober 2018

