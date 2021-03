So langsam werden die Zuschauer sicher ungeduldig: Welche Promis stecken noch unter den The Masked Singer-Kostümen? Sieben verkleidete Stars nehmen aktuell noch an der beliebten Gesangsshow teil: der Stier, der Flamingo, der Dinosaurier, der Monstronaut, der Leopard, das Küken und die Schildkröte. Letztere zählt aufgrund ihrer Hammerstimme zu den absoluten Favoriten in dieser Staffel. Doch welcher Star verbirgt sich unter dem schimmernden Panzer?

Tatsächlich glauben sehr viele Fans bereits zu wissen, wer die Schildkröte ist. Das spiegelt sich auch im offiziellen Voting des Senders ProSieben wider: Seit Show eins belegt Schlagersänger Thomas Anders (58) den ersten Platz – und zwar mit sehr großem Abstand! Auch das Rateteam aus Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (47) nannte Dieter Bohlens (67) ehemaligen Modern Talking-Kollegen bereits mehrfach. Ob wohl alle damit recht behalten werden?

Zum Mitraten hat Promiflash hier für euch alle bisherigen Schildkröten-Indizien:

- Vollmond

- Dreimaster

- Tauziehen

- Papagei

- Kartenspiel

- elf Münzen

- Tag 10.220

- "Immer kann man seine Besatzung nicht aussuchen."

- “Ich habe die Weltmeere überquert. Wahrlich prachtvolle Beute ist mir ins Netz gegangen."

- "Heute werde ich beweisen, dass es gefährlich ist, die Schildkröte zu affrontieren!"

- "Ich bin der König der Meere! Captain Chaos und seine Crew halten Kurs auf ihr Ziel."

- "Ich liebe die Luft der Freiheit."

- "Mein honorabler Name steht auf vielen Schriften geschrieben."

- Papagei sagt: "Das Einzige, was du liebst, ist die Kombüse."

- "Logbuch der Slow-Turtle II, Tag elf: erfolgreiches Seemanöver absolviert. Die Sturmflut durchquert. Auf der Brücke herrscht Siegesstimmung."

- Papagei sagt: "Gar nichts hast du! Außer aus dem letzten Loch gepfiffen!"

- "Schluss damit! Gebühre deinem Kapitän endlich ehrenwerten Respekt!"

- "Da wo ich war, musst du erst mal… Ach egal! Am liebsten würde ich dich von Bord schicken! Aber meine Galanterie verbietet es mir."

- "Ich habe vor sieben Monden die Insel der Tugend erobert und das in einem vortrefflichen Tempo."

- "Kein Weg ist zu weit für eine Schildkröte wie mich."

- Papagei sagt: "Seemannsgarn. Du hast das Schiff angeheuert und bist eingeschlafen!"

- "Pass auf, du kommst gleich in die Suppe! Ich hatte bereits die prächtigsten Fische im Netz! Ich bin bloßfüßig durch viele Stürme gesegelt und bis hier gekommen. Es verleitet mich, noch weiter zu reisen und jetzt werde ich die 'The Masked Singer'-Bühne entern!"

- "Mein neuer Heimathafen ist jetzt die 'The Masked Singer'-Bühne. Sie weckt gewisse Erinnerungen in mir an die guten alten Zeiten! Die Sturmflut konnte uns nicht aufhalten. Meine ehrenwerte Crew folgte mir bis ans Ende der Welt. Uns war kein Weg zu weit. Wir gingen erhobenen Hauptes als Sieger hervor!"

- "Es gibt 1.000 gute Gründe, jetzt auf Kurs zu bleiben. Jetzt gilt es, ein neues Wagnis zu riskieren und volle Breitseite abzufeuern."

