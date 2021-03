Hat Vanessa Martinez bei Are You The One? etwa eine ganz bestimmte Aufgabe? Die gelernte Krankenschwester kämpft in dem Kuppelformat um die stolze Siegesprämie von 220.000 Euro. Die große Liebe zu finden, ist für die Hamburgerin eher zweitrangig. Mit ihrer direkten Art eckt die Brünette gewaltig bei den anderen Kandidaten an. Einige Teilnehmer haben daher eine Vermutung: Vanessa soll eingeschleust worden sein, um Unruhe zu stiften!

Marko Osmakcic glaubt, das Spiel scharfsinnig durchschaut zu haben – er vermutet hinter der polarisierenden Vanessa eine Schauspielerin, die die Singles aufmischen soll. "Du musst Unruhe stiften", konfrontiert der Beau die 29-Jährige. Und auch deren Namensvetterin Vanessa Engl leuchtet diese Theorie ein. "Das wäre sonst zu langweilig gewesen", schlussfolgert die 20-Jährige. Die Beschuldigte hält allerdings nichts von diesen Mutmaßungen und dementiert die Vorwürfe: "Warum soll ich denn lügen?"

Die Situation sorgt nicht nur für Konflikte zwischen Vanessa und den anderen Bewohnern – auch zwischen Sabrina Wlk und Marko knallt es gewaltig. Die Blondine glaubt nämlich nicht, dass Vanessa eine Schauspielerin ist – dass ihr Match das aber anders sieht, regt sie tierisch auf: "Das geht mir halt jetzt schon langsam auf die Nerven, dass er einfach nicht zuhören will."

