Fans verlangen nach Prinz Harry (36) und Herzogin Meghans (39) jüngstem TV-Auftritt Konsequenzen! Die Royals sorgen mit ihrem Interview immer noch für ordentlich Gesprächsstoff. Das Paar sprach dabei offen wie nie über sein Leben in der britischen Königsfamilie und seinen Rücktritt. Nicht allen gefällt es allerdings, dass die zwei so viel ausplauderten. Einige Royal-Fans plädieren sogar dafür, den beiden ihre Titel Prinz und Herzogin wegzunehmen!

"Ich persönlich finde, Harry und Meghans Titel sollten entfernt werden. Sie sind damit zu weit gegangen", urteilt ein Twitter-User. Dieser Meinung schließen sich viele weitere ebenfalls an. Einige Fans verstehen einfach nicht: Wie können sie gegen den Palast schießen und trotzdem noch durch ihre Titel mit ihm verbunden bleiben? "Meghan und Harry sind eine Beleidigung für dieses Land", äußert sich ein Follower.

Tatsächlich ist es bisher noch nie so weit gekommen, dass Mitglieder des Hofs ihre königlichen Anreden ablegen mussten. "Aber es gibt Leute, die denken, dass es sowohl machbar als auch wünschenswert ist", erklärte ein Insider The Times. Doch letztendlich liege es in der Hand der Queen (94), darüber zu entscheiden.

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Maritim Museum in Belfast, Irland

Getty Images Queen Elizabeth II., Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juli 2018

