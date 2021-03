Cathy Hummels (33) fällt die Decke auf den Kopf! Die Moderatorin war vor einigen Tagen nach Thailand geflogen, wo sie die neue Staffel von Kampf der Realitystars moderieren wird. In Bangkok musste sich die Frau von Fußballer Mats Hummels (32) aber vorerst in Selbstisolation begeben und postet für ihre Follower regelmäßige Updates aus dem Hotelzimmer. Nun meldete sich Cathy mit einem neuen Beitrag im Netz.

"Ich werde langsam zu Mogli – am Samstag hab ich es endlich geschafft und bis dahin nehme ich den Fluss weiterhin für euch unter die Lupe", schrieb die 33-Jährige zu einem Bild auf Instagram. Auf dem Foto sitzt Cathy in Unterwäsche auf dem Balkon und ihre langen, welligen Haare umspielen ihre Schultern. Mit ausdruckslosem, fast schon traurigem Blick schaut sie in die Kamera, während hinter ihr die Silhouette von Bangkok zu erkennen ist.

Ihre Fans versuchten, die Mutter unter dem Schnappschuss aufzubauen und schrieben unter anderem: "Mogli hat im Dschungel überlebt. Du schaffst das", "Vier Tage und du bist frei" und "Durchhalten, bald ist es geschafft". Obwohl Cathy schlapp und entkräftet wirkt, überschütteten sie zahlreiche User mit Komplimenten, wie schön sie sei.

Kampf der Realitystars, RTL II Cathy Hummels als Moderatorin bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels in Bangkok

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im März 2021

