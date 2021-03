Rafi Rachek (31) und Sam Dylan (30) sorgten in der Vergangenheit schon für das ein oder andere Drama! Der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat und der Ex-Prince Charming-Boy gehen seit über einem Jahr gemeinsam durchs Leben. Allerdings gab es in ihrer Beziehung schon so einige Höhen und Tiefen. Momentan scheint sie mal wieder auf Talfahrt zu sein. Die Turteltauben gaben gegenüber Promiflash zu: Die aktuelle Lage und die damit verbundenen Maßnahmen stellen sie als Paar ganz schön auf die Probe.

"Der Lockdown macht uns extrem zu schaffen, da wir 24/7 aufeinander hocken und es leider sehr oft zu Streitereien kommt. Oft habe ich überlegt, die Beziehung zu beenden, da es überhaupt nicht leicht ist, mit Sam zusammen zu sein", erklärte Rafi im Promiflash-Interview. Letztendlich würden sie aber immer wieder feststellen, dass sie einfach nicht ohneeinander können. Trotzdem ist der Alltag aktuell eine große Herausforderung für die zwei. "In unserer kleinen Wohnung können wir uns auch leider nicht aus dem Weg gehen. Da fliegen schon mal die Teller, und es geht einiges zu Bruch", gab Rafi zu. Deswegen seien sie auch auf der Suche nach einer größeren Bleibe.

Doch egal, wie sehr sie sich auch zoffen und gegenseitig auf die Nerven gehen – eines schweißt sie zusammen: der Wunsch nach einem gemeinsamen Kind. "Oft malen wir uns aus, wie es zu dritt sein könnte", verriet Sam. Und offenbar sollen sie das noch in diesem Jahr erfahren. Sie wollen in den kommenden Wochen etwas dazu verkünden...

Wallocha,Stephan/ ActionPress Rafi Rachek beim Deutschen Bloggerpreis

Instagram / houseofdylan Sam Dylan im Juli 2020

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek

