Das große Raten geht weiter! Heute läuft bereits die vierte Folge der neuen The Masked Singer-Staffel auf ProSieben! Bisher wurden das Schwein als Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (55), das Einhorn als Schwimmerin Franziska van Almsick (42) und das Quokka als Schauspieler Henning Baum (48) entlarvt. Heute wird wieder ein Teilnehmer demaskiert werden. Gast-Rate-Promi ist heute Lena Gercke (33) und die hat einen heißen Tipp für das Küken.

Die Germany's next Topmodel-Gewinnerin von Staffel eins ist sich sicher, dass unter dem gefiederten Kostüm die Schauspielerin Jella Haase (28) steckt: "Die ist auch süß und hat auch so große Kulleraugen, und ist auch so ein Goldie." Dieser Name ist bisher schon das eine oder andere Mal im Zusammenhang mit dem Küken gefallen. Die heutigen Twitter-Beiträge glauben auch, dass Lena mit der Vermutung richtig liegen könnte. "Bin auch für Jella Haase. Diese Stimme und dann noch ein bisschen verstellen", oder "Jella ist ein Mega-Tipp", lauten nur zwei der Kommentare, die dem Model beipflichten.

Auch einer der neuen Indizien würde super auf Jella passen. So heißt es in dem Inidzien-Clip, dass sie "Männerherzen höherschlagen" lässt. Die Blondine spielte in dem Kinostreifen "Männerherzen" mit. Außerdem meinte Lena den Hinweis "Looping" vernommen zu haben – so heißt ein weiterer Jella-Film.

Anzeige

Wenzel, Georg Jella Haase beim Europäischen Filmpreis 2019

Anzeige

Getty Images Jella Haase auf der Berlinale, 2020

Anzeige

ProSieben/ Willi Weber Das "The Masked Singer"-Küken

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de