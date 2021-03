Machine Gun Kelly (30) probiert mal was ganz Neues aus! Der Sänger macht nicht nur mit seinem musikalischen Content auf sich aufmerksam – sondern zieht auch mit seinen Looks immer wieder die Blicke auf sich. Mit seinen oft sehr unkonventionellen Styles sorgt er regelmäßig für Fashion-Highlights – und seine Fans feiern ihn dafür. Doch was halten sie von seiner aktuellen Frise? Dem US-Amerikaner stehen neuerdings nämlich die Haare zu Berge!

Ob zwei Zöpfchen oder auch mal drei – Machine Gun Kelly bändigt seine blonde Mähne in den vergangenen Tagen immer wieder mit hilfe von Haargummis. Ob seine Freundin Megan Fox (34) ihm bei den Frisuren geholfen hat? Das Paar, das seit einigen Monaten offiziell zusammen ist, wurde vergangenen Montag in Los Angeles abgelichtet. Sie genossen eine Date Night – und der Künstler trug bei dem Ausflug drei Zöpfchen, die wie Palmen vom Kopf abstanden.

Für seine Partnerin rundet der 30-Jährige seine Outfits mit einem weiteren Detail ab, das vor ein paar Wochen für Aufsehen sorgte. Er trägt einen Tropfen ihres Bluts in einem Amulett um den Hals. Ein Foto des ungewöhnlichen Schmuckstücks teilte er auf seinem Instagram-Kanal, auf dem man ganz deutlich einen roten Fleck in einem Kettenanhänger erkennen kann.

Getty Images Machine Gun Kelly bei der Silvester-Party am Times Square in NYC im Dezember 2020

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly und Megan Fox

Instagram / machinegunkelly Megan Fox' Blut in einer Kette

