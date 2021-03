Hatte Herzogin Meghan (39) wirklich keine Ahnung, in welche Familie sie einheiratet? In ihrem großen Interview mit Oprah Winfrey (67) sprach die ehemalige Schauspielerin zuletzt offen über ihre Zeit als aktives Mitglied der Royals. Auch die Probleme mit den Angehörigen ihres Mannes Prinz Harry (36) kamen dabei auf den Tisch. Wie kompliziert es mit der Königsfamilie werden würde, war der 39-Jährigen vorher offenbar nicht bewusst – denn Meghan holte vor ihrer Hochzeit mit Harry angeblich keine Infos über die britische Monarchie ein!

Gegenüber der Talk-Königin Oprah versicherte die Mutter des kleinen Archie Harrison (1) im CBS-Interview nämlich, sich nie über Harry oder seine Verwandten schlaugemacht zu haben: "Ich wusste gar nicht, was ihr Job war. Was es bedeutete, ein arbeitender Royal zu sein!" Auch in ihrer Kindheit habe sie nicht viel über das britische Königshaus erfahren: "Es war bei uns nie Gesprächsthema zu Hause. Wir haben es nicht verfolgt!"

Dass sie keinerlei Hintergrundwissen über ihre neue Familie hatte, habe Meghan jedoch auch geholfen. Besonders das erste Treffen mit Queen Elizabeth II. (94) sei dadurch entspannter gewesen, wie die werdende Zweifachmama erklärte: "Ich hätte mir davor sonst zu sehr den Kopf zerbrochen!"

Anzeige

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, 2019

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juli 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de