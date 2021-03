Sie ist groß, schlank und durchtrainiert – doch das war tatsächlich nicht immer so! Sarah Harrison (29) macht kein Geheimnis daraus, dass sie während ihrer Pubertät mehr gewogen hat. Um genau zu sein, zeigte ihre Waage einst fast 80 Kilo an. Die YouTuberin nahm jedoch dann 20 Kilo ab. Wie sie das geschafft hat, verriet die zweifache Mutter nun ihrer Community.

In einem Q&A in ihrer Instagram-Story erinnert sich Sarah an die Zeit zurück, als sie noch etwas mehr auf den Hüften hatte. "Ich wollte einfach abnehmen und habe dann oft sehr wenig gegessen, habe verschiedene Diäten ausprobiert, wie zum Beispiel eine Kohlsuppen-Diät", erzählt sie ihren Fans. Ihr sei schnell bewusst geworden, dass das jedoch der falsche Weg ist. Denn schnell habe sich der bekannte Jo-Jo-Effekt bemerkbar gemacht: "Wichtig ist, sich mit dem Thema genau auseinanderzusetzen und keine Diäten zu machen, sondern einfach seine Ernährung umzustellen und Sport zu treiben. Das ist langfristig der gesunde Weg."

Bis heute verzichtet Sarah auf Diäten und striktes Kalorien zählen – und das zahlt sich offenbar aus. Die 29-Jährige ist ein halbes Jahr nach der Geburt ihrer zweiten Tochter top in Form. Das verdanke sie einer ausgewogenen Ernährung und ihren Work-outs. Fast täglich trainiert sie im hauseigenen Gym und ist damit mittlerweile auch fast alle Schwangerschaftspfündchen losgeworden.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison in Dubai

Tetty K. Sarah Harrison und ihre Tochter Kyla im August 2020

