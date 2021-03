Kelly Clarkson (38) verarbeitet ihre Scheidung in Songs! Die Sängerin ließ sich im Sommer vergangenen Jahres nach sieben Jahren Ehe von Brandon Blackstock (44) scheiden. In dem Scheidungsprozess wurde im Dezember entschieden, dass die "Since You've Been Gone"-Interpretin das Sorgerecht für ihre gemeinsamen Kinder bekommt. Vor allem ihre Sprösslinge halfen der Musikerin, über die Trennung hinwegzukommen. Offenbar hat Kelly ihren Herzschmerz aber auch in ihre Musik gesteckt und machte nun ein überraschendes Geständnis.

"Ich habe ungefähr 60 Songs geschrieben. Es ist eine unglaublich große Menge, um sie alle herauszubringen", offenbarte die 38-Jährige gegenüber Entertainment Tonight. Kelly erklärte dazu: "Immer, wenn man im Leben etwas durchmacht, ist es eine großartige Sache, ein Ventil zu haben, unabhängig davon, ob die Leute es hören werden oder nicht." Für sie sei die Musik eine Art der Heilung und sie wisse nicht, wie andere Trauer oder Verluste erleben, ohne ein solches Ventil wie sie zu haben.

Die Grammy-Gewinnerin müsse nun für sich selbst entscheiden, welche Songs sie wirklich veröffentlichen will, da sie sehr persönlich seien. Zumindest einige dieser Lieder werden ihre Fans aber vermutlich bald zu hören bekommen, denn Kelly verriet: "Ich habe diese Aufnahme, an der wir arbeiten. Sie ist wirklich großartig und wirklich ehrlich."

Anzeige

MEGA Brandon Blackstock und Kelly Clarkson im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / kellyclarkson Kelly Clarkson im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de