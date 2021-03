Dennis und Nicole sind schon jetzt unzertrennlich – doch haben die beiden eine Zukunft? Bei Love Island sind die beiden Singles gerade auf der Suche nach der großen Liebe – und die scheinen sie schon nach nur wenigen Folgen gefunden zu haben. Das Couple kann in der Villa kaum ohneeinander, und die zwei mauserten sich jetzt schon zu absoluten Zuschauer-Lieblingen. Passen Dennis und Nicole aber wirklich so gut zusammen?

Promiflash plauderte noch vor Ausstrahlung der Show mit dem Bartträger, und der verriet: Er steht auf Frauen wie Ex-Bachelorette Jessica Paszka (30). "Optisch ist sie genau mein Typ Frau. Genau so sollte sie sein. Man weiß ja, wie sie aussieht. Sie hat dieses Süße, aber auch Hübsche dabei", erklärte Dennis. Und Nicole passe nicht nur äußerlich in sein Beuteschema, wie er weiter ausführte: "Meine Ex-Freundin war auch Polin. Ein paar Mädels, die ich davor oder danach kennengelernt hatte, waren auch Polinnen. Das lief eigentlich immer ganz gut." Tatsächlich hat auch die Bauprojektassistentin polnische Wurzeln.

Mit 29 Jahren ist Nicole in der Villa die älteste der Single-Ladies, Dennis ist zwei Jahre jünger, doch das stört den Düsseldorfer keineswegs. "Eigentlich ist mir das Alter egal", meinte er entschieden. Die Blondine habe zwar Bedenken bei einem zu großen Altersunterschied, wolle aber nicht zu voreingenommen sein – es komme einfach auf die Reife des Mannes an. "Ich merke relativ schnell, ob das Ganze eine Zukunft hat oder nicht, ob es passt. Ich bleibe dann nicht aus Zeitvertreib mit jemandem zusammen", betonte sie gegenüber Promiflash. Und bei Nicole und Dennis sieht es alles andere als nach Zeitvertreib aus.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTL2 Die "Love Island"-Teilnehmer Nicole und Dennis

