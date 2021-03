Für eine Frau platzt der Rosentraum kurz vorm Ziel! Im Halbfinale von Der Bachelor mussten die verbliebenen Damen nicht nur Niko Griesert (30), sondern auch seine Familie von sich überzeugen. Und schon kurz nachdem sich die Eltern und Geschwister des TV-Kavaliers wieder aus der gemütlichen Runde verabschiedet haben, heißt es für Michelle Gwozdz aka Mimi, Michèle de Roos, Linda-Caroline Nobat (26) und Stephie Stark (25) zittern. Niko muss eine Entscheidung treffen und damit das Herz einer Lady brechen: Für Linda geht das Liebesabenteuer zu Ende.

"Es ist eine echt schwere Entscheidung. Vor allem nach einem so schönen Tag", leitet der 30-Jährige die Rosenzeremonie ein. Michèle und Konkurrentin Mimi können recht schnell aufatmen, denn für die zwei hält Niko nicht nur Komplimente und liebe Worte bereit, sondern jeweils auch eine rote Schnittblume. Auch Stephie kann schließlich eine Rose ergattern und damit ist Lindas Aus besiegelt. "Das war so klar. Es war mir klar, dass ich das nicht aufholen kann, was die schon alle erlebt haben. Und trotzdem bin ich geblieben und das war eigentlich töricht von mir. Ich hab's gesehen und gespürt und habe es ignoriert", ärgert sie sich über ihr eigenes Verhalten. Bis Folge sieben hatte der Bachelor die Hanauerin auf ein Einzeldate warten lassen.

Schon bevor Niko seinen Entschluss verkünden musste, hatte die Studentin betont, dass sie bereits mit ganzem Herzen dabei war. "Ich glaube schon, dass er nicht so blöd ist und nicht checkt, dass ich schon Gefühle investiert habe. Dass ich an einem Punkt bin, wo ich sage: Kein Zurück mehr", so Linda. Nach dem Rauswurf blickt sie allerdings positiv nach vorne. "Weiter geht's. Wenn man fällt, bleibt man bestenfalls ja nicht liegen", lautet ihre Devise.

TVNow Eine Szene aus "Der Bachelor"

TVNOW Niko Griesert bei "Der Bachelor"

TVNow Linda-Caroline Nobat und Niko Griesert bei "Der Bachelor"

