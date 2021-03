Ist Billie Eilish (19) dieser weltbekannte Schauspieler wirklich kein Begriff? Letztes Wochenende wurde der heiß ersehnte Dokumentarfilm, der die beispiellose Karriere der Amerikanerin in den Fokus nimmt, veröffentlicht! Dass ein Film über die eigene Erfolgsgeschichte nicht zwingend voraussetzt, dass sich die Sängerin gut mit Schauspielbesetzungen in Blockbustern auskennt, bewies nun ein lustiger Fauxpas: Ausnahmekünstlerin Billie Eilish erkannte tatsächlich Orlando Bloom (44) nicht!

Dabei ist der Leinwandheld – der durch Filmreihen wie Der Herr der Ringe oder auch Fluch der Karibik weltberühmt wurde – sogar in der Doku mit dem Titel The World's a Little Blurry zu sehen! In einer Szene, die den Aufenthalt der jungen aufstrebenden Künstlerin auf dem Coachella Festival zeigt, steht Orlando Bloom mit Gattin Katy Perry (36) vor Billie – die ist aber absolut ahnungslos und weiß nicht, mit wem sie es gerade zutun hat!

Billie geht erst, als ihr Bruder Finneas die Identität des "Fluch der Karibik"-Darstellers aufklärt, ein Licht auf. "Was? Dieser Typ ist das?", entgegnet Billie daraufhin überrascht. Es möge ihr verziehen sein! Schließlich ist die "Bury a Friend"-Interpretin gerade einmal zwei Jahre alt gewesen, als der erste Teil der bekannten Piratensaga um Captain Jack Sparrow herauskam.

Anzeige

Getty Images Billie Eilish, Musikerin

Anzeige

Getty Images Billie Eilish im November 2019

Anzeige

Getty Images Billie Eilish bei den Brit Awards 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de