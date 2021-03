Dieser Gefühlsausbruch war für Emilia Würsching keine Überraschung. In der ersten Folge von Love Island hatte sich Adriano Monaco zwar für die blonde Beauty entschieden, doch die passte gar nicht in sein Beuteschema – und er orientierte sich noch einmal um. Das stimmte Emilia so traurig, dass sie kurz darauf anfing zu weinen.Ob sich Emilia bereits vor der Show auf ein gebrochenes Herz vorbereitet hatte?

Ihr Auserwählter hat sie zwar während der vergangenen Folge abgeschossen, dennoch ist Adriano genau Emilias Typ. Eine zweite Chance würde sie ihm aber wahrscheinlich nicht geben. "Wer sich einmal gegen mich entscheidet, der wird sich dann vielleicht auch nochmal gegen mich entscheiden, und diesen Herzschmerz würde ich dann nicht noch mal verkraften", hatte sie noch vor der Ausstrahlung im Promiflash-Interview erklärt.

Ganz so gefestigt scheint sie in ihrer Meinung aber dennoch nicht zu sein. "Aber wenn ich jetzt einen richtigen Crush auf ihn habe und er sich ehrlich entschuldigt für sein Verhalten, dann – wer weiß…", meinte sie weiter. Bei ihrer Partnersuche achte sie vor allem auf den Charakter ihres Gegenübers, ein gutes Aussehen sei dann nur ein "schöner Nebeneffekt".

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTLZWEI Adriano und Emilia, "Love Island"-Teilnehmer 2021

Instagram / emilia_wue Emilia Würsching, "Love Island"-Kandidatin 2021

RTLZWEI Emilia und Adriano, "Love Island"-Kandidaten

