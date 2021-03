Jennifer Lopez (51) kann offenbar auch mal über sich selbst lachen! Dass die "Let's Get Loud"-Interpretin auf Red-Carpet-Events und bei ihren Auftritten stets top gestylt ist, weiß man längst: Immerhin begeistert die Musikerin ihre Fans schon seit vielen Jahren mit trendigen Outfits und stylishen Frisuren. Doch so hatte sie sich der Öffentlichkeit garantiert noch nie gezeigt: J.Lo überraschte ihre Fans jetzt mit einem Haarstyling der besonderen Art!

Auf Instagram teilte Jennifer einen Schnappschuss, auf dem sie in der Badewanne entspannt und verschmitzt grinst. In der Wanne hat sich die Musikerin eine besonders ausgefallene Frisur gestylt: Mithilfe des Badeschaums setzte J.Lo offenbar die Schwerkraft außer Kraft, denn ihr Zopf ragt geradewegs in die Höhe. "Selfcare-Sonntag", schrieb die 51-Jährige zu dem humorvollen Foto.

Und mit diesem lustigen Pic zauberte die "On the Floor"-Sängerin offenbar nicht nur zahlreichen Fans, sondern auch vielen ihrer prominenten Freunde ein Lächeln ins Gesicht. Unter anderem hinterließ Lindsay Lohan (34) ein lachendes Emoji. Zudem kommentierte auch Vanessa Bryant (38) das Posting – sie schwärmte: "So süß."

