Komplimente-Kampf bei Der Bachelor! In der heutigen Folge der RTL-Kuppelshow ist es endlich so weit: Die letzten vier Damen im Rosenrennen treffen auf Niko Grieserts (30) Familie. Aufgrund der Pandemie verläuft das Rendezvous etwas anders als sonst: In einem Schloss lernen alle gemeinsam die Liebsten des Bachelors kennen – mit Abstand und beim Gruppen-Lunch an einer XXL-Festtagstafel. Für die Frauen dürfte die Situation besonders unangenehm sein, immerhin müssen sie im Beisein der Konkurrenz punkten. Ihre Taktik: Unbedingt die beste Lobeshymne auf Niko singen.

"Die Situation – das war komisch, das Gespräch mit Elisabeth und Wolfgang war dann echt eine Erlösung", fasst Linda Nobat (26) die seltsame Kennenlernsituation zusammen. Während sie zu einem Sechsaugen-Plausch mit den Eltern des 30-Jährigen eilt, haben ihre Konkurrentinnen die Aufgabe, Nikos Geschwistern und ihm selbst seine schönsten Eigenschaften aufzuzählen. "Du bist sehr charmant, du bist sehr aufmerksam, du bist ein Gentleman, was mich sehr beeindruckt hat", lobt Michelle "Mimi" Gwozdz. Dass dann auch noch Michèle de Roos von seinen Talenten schwärmt, geht vor allem Mimi zu weit.

"Auf einmal hat Stephie angefangen, Komplimente zu geben und dann hat Michèle auch noch angefangen – so als würde jeder jeden so toppen wollen. Das war ganz komisch, die Situation", gesteht sie im Einzelinterview. Doch das Komplimente-Battle scheint bei Nikos Familie auf Begeisterung zu stoßen – Bruder, Schwester, Mama und Papa sind hin und weg. "Du hast vier super Damen ausgesucht", freut sich seine Schwester.

