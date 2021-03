Wo ist denn Jimi Blue Ochsenknecht (29)? Eigentlich sollte der Influencer längst auf Teneriffa sein, um sich auf seinen Job vorzubereiten. Denn auch dieses Jahr wird er gleich nach der Kuppelshow Love Island die Sendung "Aftersun: Der Talk danach" moderieren. Ab der zweiten Woche wird er die ausgeschiedenen Islander gemeinsam mit der einstigen Kandidatin Melissa (25) ausquetschen. Letztere ist bereits auf der kanarischen Insel angekommen. Doch von Jimi keine Spur. Kommt er wegen seiner schwangeren Freundin Yeliz verspätet an?

In einem Promiflash-Interview bestätigte Jimi noch, ganze drei Wochen vor Ort zu sein und zu drehen – und seine Liebste natürlich mitzunehmen. Er scheint aber immer noch nicht am Set zu sein, wie Simon Beeck (41) in dem Podcast "Love Island – Der Morgen danach" erzählte. "Natürlich gibt es in unserer Podcast-Tradition eigentlich die Situation, dass mir gegenüber Jimi Blue Ochsenknecht sitzt. Aber der Jimi, ich weiß gar nicht, ob der seinen Flug verpasst hat oder so. Weiß man das? Der Jimi kommt erst nächste Woche", erklärte er offenbar auch ahnungslos. Jedenfalls wäre es nicht abwegig, dass Jimis Verspätung etwas mit Yeliz Schwangerschaft zu tun haben könnte.

Die Beauty selbst bestätigte im Netz bereits, dass sie anfangs mit schlimmer Übelkeit zu kämpfen hatte. Deswegen habe sie auch eine kleine Social-Media-Pause eingelegt. Ihr soll es so schlecht ergangen sein, dass sie angeblich nicht in der Lage gewesen war, in irgendeiner Weise aktiv zu sein. Die zwei äußerten sich bisher aber noch nicht zu der verspäteten Anreise.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

RTLZWEI / Magdalena Possert Jimi Blue Ochsenknecht, "Love Island – Aftersun"-Moderator

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht mit Yeliz Koc und ihrem Hund Luna

