Es ist wieder so weit: Die paarungswilligen Kandidaten haben die Love Island-Villa bezogen und sind wild entschlossen, in dem Flirtformat die große Liebe zu finden. Dabei ist es natürlich hilfreich, sich dem anderen Geschlecht in Bestform zu zeigen. Ein gesunder und sportlicher Lifestyle kann da ein probates Mittel sein – allerdings beileibe nicht das einzige: Dr. med. Murat Dağdelen ist Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie und Gründer und Ärztlicher Direktor von DiaMonD Aesthetics. Für Promiflash hat er sich die sechs Ladys von der Liebesinsel mal ganz genau angeschaut.

Bei Emilia falle ihm als Erstes die untere Gesichtspartie ins Auge, erklärte Dr. Dağdelen: "Sie könnte sich einer Hyaluronsäure-Unterspritzung im Bereich des Kinns und der Lippen unterzogen haben." Ansonsten wirke sie auf ihn jedoch recht natürlich.

Bei Greta könne eine Unterspritzung der Jawline und der Kinnregion vorgenommen worden sein, vermutete der Experte: "Zudem wirkt ihr Po im Vergleich zu ihrem Busen und den restlichen Körperproportionen sehr prall." Eventuell könne hier ein sogenannter Brazilian Butt Lift nachgeholfen haben.

Livia sehe insgesamt natürlich aus, doch kleinere Eingriffe seien auch hier nicht auszuschließen, sagte der Chirurg: "Sie könnte sich aber Unterspritzungen im Bereich des Kinns und der Wangen unterzogen haben." Der Einsatz von Botox sei ebenso denkbar.

Bei Kandidatin Nicole habe er hingegen die Oberweite im Verdacht, fuhr Dr. Dağdelen fort: "Ihre Brüste könnten operiert worden sein." Im Bereich der Lippen und der Wangen könne außerdem Hyaluronsäure Anwendung gefunden haben und gegebenenfalls auch Micro-Botox im Bereich der Stirn und der Zornesfalte.

Mitstreiterin Bianca habe hingegen höchstens kleinere Behandlungen über sich ergehen lassen, teilte der Arzt seine Beobachtungen: "Ihre Lippen könnten mithilfe von Hyaluronsäure vergrößert und ihre Wangen aufgepolstert worden sein." Auch sei eine Botox-Anwendung bei ihr vorstellbar.

Einzig bei Liebesinsel-Lady Kathie wird der Chirurg auch bei näherem Hinsehen nicht fündig: "Wie es aussieht, hat sie bisher nichts an sich verändern lassen." Wenn überhaupt etwas gemacht worden sei, käme höchstens eine Micro-Botox-Behandlung infrage.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI Emilia Würsching bei "Love Island" 2021

RTLZWEI "Love Island"-Kandidatin Greta

RTLZWEI "Love Island"-Granate Livia

RTLZWEI / Magdalena Possert Nicole, "Love Island"-Kandidatin 2021

RTL2 "Love Island"-Kandidatin Bianca Balintffy

RTLZWEI / Magdalena Possert Kathi, "Love Island"-Kandidatin 2021

RTLZWEI Szene aus "Love Island" 2021

