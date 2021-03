Gute Nachrichten für alle Fans von Sing meinen Song! Schon im November wurde die Vorfreude auf die neue Staffel ordentlich angeheizt, als der Cast für 2021 vorgestellt wurde. Gastgeber Johannes Oerding (39) wird Ian Hooper, Joris (31), Nura (32), Stefanie Heinzmann (32), Gentleman (46) und DJ Bobo (53) beim Tauschkonzert begrüßen – und das ganz bald: Die erste Folge wird schon in wenigen Wochen über die Fernsehbildschirme flimmern.

"Endlich können wir es verkünden: Ab dem 20. April startet die neue Staffel", heißt es jetzt in einem Statement auf dem offiziellen Instagram-Account der beliebten Vox-Sendung. Damit behält "Sing meinen Song" seinen altbewährten Sendeplatz. Die einzelnen Episoden mit Stefanie, Nura und Co. sollen demnach immer dienstags um 20:15 Uhr – also zur Primetime – ausgestrahlt werden.

Unter dem Beitrag hagelt es begeisterte Kommentare – und das nicht nur von den Fernsehzuschauern. Auch die Musiker selbst fiebern dem Staffelstart offenbar schon entgegen. Singer-Songwriter Joris schrieb beispielsweise: "Kann es kaum erwarten." Auch Gentleman reagierte mit drei Herz-Emojis. Werdet ihr ab dem 20. April einschalten? Stimmt ab!

