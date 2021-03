Yasin und Samira hatten es in letzter Zeit nicht gerade leicht. Eigentlich sollten die beiden überglücklich sein: Im Dezember wurden die Love Island-Stars Eltern des kleinen Malik. Doch vor einigen Tagen meldeten sie sich mit besorgniserregenden Nachrichten bei ihren Fans – sie wurden Opfer von Vandalismus. Das Auto des Paares wurde mit Ketchup beschmiert. Yasin und Samira fühlen sich in ihren eignen vier Wänden seitdem nicht mehr sicher.

Nicht nur ihr Wagen wurde beschmutzt, auch die Fenster und Wände ihrer Wohnung seien nachts mit Eiern beworfen und mit Ketchup beschmiert worden. "Ich bin ehrlich, ich habe Angst, wenn ich rausgehe", gestand Yasin ehrlich im Promiflash-Interview. Die beiden hätten mitbekommen, wie Menschen an ihrem Zuhause vorbei gelaufen seien und Morddrohungen in Richtung des Ehepaares gerichtet hätten.

Sie hätten auch schon Anzeige erstattet, doch sie seien dennoch auf der Suche nach einem neuen, sicheren Heim für ihre kleine Familie. Bis dahin werden sie tatkräftig von ihren Nachbarn unterstützt. "Die passen auf, wenn ich mal nicht da bin und haben ein Auge auf Samira", erklärte der einstige Like Me – I’m Famous-Teilnehmer. Er finde es einfach sehr schade, dass Menschen so etwas tun und anderen damit Angst einjagen.

Instagram / yasin__ca Die "Love Island"-Stars Yasin und Samira mit ihrem Sohn Malik

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira, ehemalige "Love Island"-Kandidaten

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira, "Love Island"-Kandidaten 2019

