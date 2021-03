Elena Miras (28) ist offenbar wieder in festen Händen! Bereits seit einigen Tagen wundern sich die Follower der Love Island-Siegerin, was zwischen ihr und dem Rapper Xellen7 wohl laufen könnte. Die beiden schienen gemeinsam einen Urlaub zu genießen und wirkten in Elenas Social-Media-Clips ziemlich vertraut miteinander. Nun scheint die junge Mutter zu bestätigen, was viele ihrer Fans bereits vermutet haben: Sie und Xellen7 sind ein Paar.

Auf Instagram teilte die Promis unter Palmen-Beauty nun ein Kussfoto mit dem Musiker, der mit bürgerlichem Namen Leandro Teixeira heißt. Dazu teilte sie lediglich ein Herz-Emoji und das Wort "Du". In ihrer Story wird die Mutter der kleinen Aylen dann noch eindeutiger. Auf die Fan-Frage, ob sie vergeben ist, antwortete sie lediglich mit einem kurzen Clip, in dem sie Xellen7 einen dicken Schmatzer gibt. Zu demselben Video schrieb sie kurz darauf: "Das Schicksal lässt die Wege von zwei Menschen, die zusammengehören, immer wieder kreuzen, bis beide erkennen, dass sie füreinander bestimmt sind."

Ihr neues Liebesglück ist die erste Beziehung, mit der Elena an die Öffentlichkeit geht, seit ihre Liebe zu Mike Heiter (28) im vergangenen September zerbrochen ist. Nach drei gemeinsamen Jahren hatten die beiden ihr Beziehungsende bekannt gegeben – anschließender öffentlicher Rosenkrieg inklusive.

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras und Leandro Teixeira in Dubai, März 2021

Anzeige

ActionPress Elena Miras und Mike Heiter, TV-Gesichter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de