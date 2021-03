Elena Miras (28) gibt einmal mehr Pärchen-Hinweise! Die schöne Schweizerin kehrte Ende Februar erst von den Dreharbeiten zu Promis unter Palmen aus Thailand zurück. Nach einer ausgiebigen Quality Time mit ihrer Tochter Aylen gönnt sie sich nun eine Auszeit in Dubai – und das nicht allein: Elena ist schon wieder mit dem Rapper Xellen7 unterwegs, der mit bürgerlichem Namen Leandro Teixeira heißt: Die beiden genießen offenbar einen Turtelurlaub in Dubai, wie süße Aufnahmen des Reality-Sternchens nun bewiesen!

Seit dem vergangenen Wochenende ist die einstige Love Island-Siegerin mit dem Musiker in der arabischen Metropole. Wie wohl sie sich offenbar in der Umgebung von Leandro fühlt, zeigen diverse Instagram-Storys. Mal lächelt die 28-Jährige den Mann vergnügt an, mal drückt er ihr einen liebevollen Schmatzer auf die Wange. Auch einen romantischen Spaziergang inklusive Händchenhalten posten die zwei auf Social Media. Ob das nun endlich das lang ersehnte Paar-Outing der beiden ist? Sie scheinen nämlich ganz allein vereist zu sein – von Aylen war in Elenas Storys bisher noch nichts zu sehen.

Bislang äußerte sich die Dunkelhaarige noch nicht zum Beziehungsstatus der beiden – so langsam kann man aber wohl davon ausgehen, dass der Rapper und die Reality-TV-Bekanntheit mehr als nur Freunde sind. Elena genießt die Zweisamkeit mit Leandro jedenfalls in vollen Zügen, wie sie in ihrer Story verrät: "Wir ihr sehen könnt, bin ich in Dubai und gönne mir ein bisschen Urlaub, um ein bisschen zu entspannen. Wir haben so ein schönes Hotel. Leider hatten wir ein bisschen Probleme beim ersten Zimmer, weil da ist leider Wasser komplett ins Zimmer gelaufen. Zum Glück konnten wir das Zimmer wechseln und jetzt ist alles perfekt."

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras und Leandro Teixeira in Dubai, März 2021

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras im September 2020

Anzeige

Instagram / elena_miras Xellen7 und Elena Miras

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de