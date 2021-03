Auch in den Vereinigten Staaten geht das große Rätselraten wieder los! Während die deutsche Version von The Masked Singer mit Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (47) bereits vor vier Wochen angelaufen ist, ging die US-Ausgabe erst am Donnerstag wieder an den Start. Hier sitzt seit Staffel eins im Jahr 2019 Pussycat Dolls-Star Nicole Scherzinger (42) im Rateteam. Für den Auftakt der neuen Season hat die Granate sich mächtig rausgeputzt...

Via Instagram präsentierte die Singer-Songwriterin stolz ihr Outfit für die erste "The Masked Singer"-Show: Nicole trug zu einem Paar extra hoher High-Heels ein bodenlanges glitzerndes Kleid, das über eine Menge sexy Cut-outs verfügt – sowohl ihre durchtrainierten Hammerbeine, als auch ihr Dekolleté und ihr hübscher Rücken kamen so super zur Geltung. Auch Haare und Make-up waren total glamourös gehalten und saßen perfekt. Da stellt sich doch glatt die Frage: Konnten die Kandidaten sich bei diesem Anblick überhaupt noch auf ihre Auftritte konzentrieren?

Für die Schnecke hatte es zumindest nicht gereicht. Zum Vorschein kam die wohl größte Überraschung in der bisherigen "The Masked Singer"-Geschichte – nämlich ein weiteres Kostüm: Kermit der Frosch aus der "Muppet Show"! Laut E! Online sollen sowohl Nicole als auch ihre Rateteam-Kollegen Robin Thicke (44), Jenny McCarthy (48) und Ken Jeong (51) mehr als irritiert gewesen sein.

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger, im Rateteam bei der US-Version von "The Masked Singer"

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger, Sängerin

Getty Images Kermit der Frosch aus der "Muppet Show"

