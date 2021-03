Oh, là, là! Während ihr Ex Scott Disick (37) sich mit seiner neuen Flamme Amelia Gray Hamlin (19) in Miami am Strand turtelt, haben sich bei Kourtney Kardashian (41) die Liebesgerüchte um Blink182-Drummer Travis Barker (45) in den letzten Wochen bestätigt. Die Fans des Reality-TV-Stars brauchen sich also offenbar keine Sorgen zu machen, dass ihr Idol in Kummer versinkt – was Kourtney mit einem Post jetzt noch mal bestätigte: Denn sie zeigt sich selbstbewusst und in sexy Dessous.

Das Bild, das Kourtney auf Instagram teilte, zeigt sie auf dem Rand eines cremefarbenen Betts sitzend. Sie trägt ein schwarzes Top mit raffinierten Cut-Outs, die tief blicken lassen – darunter blitzt ein Spitzen-BH auf. Dazu kombinierte die Schwester von Kim Kardashian (40) lässige schwarze Shorts und High Heels mit einem extravaganten Absatz. Unter das Bild schrieb sie "Letzte Nacht", was in Verbindung mit ihrem lasziven Blick die Fantasie der Follower anheizen dürfte.

Ihre Follower rasteten in den Kommentaren förmlich aus: "Ikonenhafte Kourtney" und "Ich habe gerade geschrien!", lauteten nur zwei der zahlreichen Antworten auf das Bild. Vielen schien es schlicht die Sprache verschlagen zu haben – sie drückten ihre Begeisterung mit vielen kleinen Herz- und Flammen-Emojis aus.

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Februar 2021

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Influencerin Kourtney Kardashian

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Frühjahr 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de