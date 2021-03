Man kann ihnen das Kribbeln im Bauch förmlich ansehen: Scott Disick (37) und Amelia Gray Hamlin (19) wurden jetzt verliebt am Strand von Miami gesichtet. Obwohl ihr Flirt noch recht frisch ist, haben sich die beiden schon relativ häufig zusammen in der Öffentlichkeit gezeigt. Übers Wochenende haben das Model und der Keeping up with the Kardashians-Star sich offenbar eine Auszeit gegönnt – und sich dabei in coolen Beach-Outfits präsentiert.

Auf den Bildern sind Scott und Amelia jeweils im ultralässigen Strandlook zu sehen: er im locker sitzenden Freizeithemd und kurzer Hose, sie in einem funkelnden rosafarbenen Bikini und lockeren Jeansshorts. Statement-Sonnenbrille und ein Kopftuch im Haar runden das Outfit der 19-Jährigen ab. Die blondierten Haare des Ex von Kourtney Kardashian (41) sind rosa gefärbt – wenn er sich da mal nicht nach Amelias Bikini gerichtet hat!

Amelias prominente Eltern Lisa Rinna und Harry Hamlin sind der Beziehung gegenüber eher skeptisch eingestellt. Zu groß ist offenbar ihre Sorge, dass der deutlich ältere Scott ihre Tochter mit in seine Drogenprobleme hineinzieht. Das Model selbst hatte in den letzten Jahren mit einer Essstörung und Depressionen zu kämpfen.

MEGA Amelia Gray Hamlin 2021 in Miami

MEGA Amelia Gray Hamlin und Scott Disick

Getty Images Lisa Rinna und Harry Hamlin, März 2020

