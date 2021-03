Breno Alonso betritt mit seiner Love Island-Teilnahme unbekanntes Terrain. Als Stripper weiß er natürlich, wie man Frauen mit einem sexy Hüftschwung um den Finger wickelt. In der feuchtfröhlichen Kuppelshow muss er nun sein Flirt-Talent unter Beweis stellen. Seine Kollegen von den SixxPaxx verfolgen seinen TV-Auftritt natürlich. Im Interview mit Promiflash verrieten zwei Jungs nun, was sie von Brenos Ausflug in die Liebes-Villa halten.

"Das ist natürlich eine supergeile Sache! Wir haben uns richtig gefreut, als die Nachricht kam – vor allem, dass er beim Start-Cast dabei ist", schwärmte David Farrell gegenüber Promiflash. Für ihn und seine Crew sei es wirklich super, ihre "Jungspunde in so einer Sendung zu sehen". Auch von Bastian Maan gab es dafür zwei Daumen nach oben. Und nach den ersten Tagen ziehen die zwei auch ein positives Zwischen-Fazit: Sie finden, ihr Buddy schlägt sich sehr gut.

Die Fernsehzuschauer sind von dem 21-Jährigen nicht ganz so angetan. Schon nach der ersten Folge hagelte es auf Twitter fiese Kommentare. "Breno ist so schleimig und unangenehm", lästerte ein User. Die Mädels in der Villa sind allerdings Feuer und Flamme für den Hottie. Greta Engelfried, Livia Piotrowicz und mittlerweile auch die schüchterne Emilia Würsching haben ein Auge auf Breno geworfen.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

SixxPaxx Breno Alonso, SixxPaxx-Stripper

Promiflash David Farell und Bastian Maan von den SixxPaxx

RTLZWEI – Magdalena Possert Breno, "Love Island"-Kandidat 2021

