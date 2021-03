Für wen endet der Traum heute? Bei Germany's next Topmodel muss sich Heidi Klum (47) Woche für Woche den großen Ambitionen so mancher Kandidatin in den Weg stellen. Mindestens ein Nachwuchsmodel wird pro Folge von der Modelmama nach Hause geschickt, weil die Leistungen einfach nicht ausreichen. In der vergangenen Episode ereilte Amina dieses Schicksal. Promiflash hat schon jetzt eine Ahnung, wer ihr folgen wird!

Achtung, Spoiler!

Tatsächlich könnte es Miriam Rautert (24) sein, die die Castingshow als nächste Kandidatin verlassen muss. Wie Promiflash zu dieser Annahme kommt? Die Wahlberlinerin tauchte in den bisherigen Folgen so gut wie gar nicht auf. Erst in der aktuellen Episode erhält sie schon in den ersten 20 Minuten so viel Sendezeit, wie im kompletten Lauf der vergangenen Wochen nicht. Aus GNTM-Insiderkreisen erfuhr Promiflash, dass ein solches Vorgehen meist bei den bald ausscheidenden Mädchen eine Rolle spielt. Die Teilnehmerinnen, die früh rausgeworfen werden, erhalten weniger Sendezeit, da diese für die Girls reichen muss, die die Zuschauer zukünftig noch besser kennenlernen werden. In der Folge, in der das betreffende Model dann nach Hause gehen muss, soll es dem Publikum kurz noch etwas intensiver vorgestellt werden – so eine Quelle, die anonym bleiben möchte.

Außerdem hat man in einem ProSieben-Trailer schon vor der sechsten Folge gesehen, dass die Kandidatinnen über den Exit der Episode besonders schockiert wirken. Auch das könnte auf Miriam hindeuten, die als Petite-Model und ehemalige Miss Universe Germany immerhin schon eine Menge Erfahrungen gesammelt hat. Dass ein so versiertes Model so früh ausscheidet, könnte die Ursache der Fassungslosigkeit der anderen Kandidatinnen sein.

ActionPress Heidi Klum bei der "America's Got Talent"-Staffelpremiere im März 2020

Instagram / miriam Petite-Model Miriam Rautert

Instagram / miriam GNTM-Kandidatin Miriam

