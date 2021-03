Heute ist es tatsächlich so weit: Rolf Jäger ist zurück bei Unter uns. Seit einigen Tagen ist bereits bekannt, dass die Eventwoche der beliebten RTL-Daily eine große Überraschung bereithält. Stefan Franz (55) kehrt in der Rolle des Schillerallee-Bösewichts zurück. Und das, obwohl er eigentlich vor rund sechs Jahren den Serientod starb. Rolf hat damals aber doch überlebt und ist auf großem Rachefeldzug. Doch wie gestaltet sich sein Comeback? Heute lief die erste Folge – und die ließ dramatische Ereignisse erwarten.

Die Weigel-Reunion der besonderen Art deutete sich schon zu Beginn der heutigen Folge an. Auf mysteriöse Weise tauchte immer wieder ein Bild des vermeintlich Verstorbenen in der Wohnung von Sina (Valea Scalabrino, 30) auf. Als Britta (Tabea Heynig, 50) dann auch noch glaubte, ihren fiesen Ex in einem Transporter zu sehen, suchte sie das Weite: Sie verreiste mit Robert (Luca Maric, 55) und verpasste so tatsächlich den Auftritt des Motorradfans. Er suchte seine Halbgeschwister Sina und Till (Constantin Lücke, 41) auf und erpresst diese nun um das Erbe ihrer verstorbenen Mutter Irene (Petra Blossey, 64). Das Druckmittel: Rolf hat vier Kinder entführt – Julius, Amelie, Noah und Maja.

Und wie kam die erste Folge mit Stefan in seiner Paraderolle an? Offenbar ziemlich gut. "Ich hatte soooooo Gänsehaut", verrät ein Fan auf Instagram. Ein anderer Zuschauer gesteht, Rolfs fieses Grinsen in den vergangenen Jahren vermisst zu haben. "Einfach schön, Rolf wiederzuhaben", freut er sich weiter.

TVNow/ Stefan Behrens Till (Constantin Lücke), Sina (Valea Scalabrino), Bambi (Benjamin Heinrich)

TVNow/ Stefan Behrens Stefan Franz als Rolf Jäger und Constantin Lücke als Till bei "Unter uns"

TVNow/ Stefan Behrens Eine "Unter uns"-Szene mit Julias, Noah, Amelie und Maja

