Wenn das mal keine Überraschung ist! Schon seit Wochen warten die Fans darauf, welche Mega-Story bei Unter uns ansteht. Am 9. März startet die RTL-Daily in eine große Eventwoche und schon zuvor wurde angedeutet, dass die Bewohner der Schillerallee nicht nur von ihrer Vergangenheit eingeholt werden, sondern dass Verstorbene womöglich sogar noch leben könnten. Was es damit auf sich hat, kommt jetzt ans Licht: Ein längst vergessener Bösewicht kehrt zurück – und zwar Rolf Jäger (Stefan Franz, 54), der 2016 eigentlich den Serientod starb.

Vor einigen Jahren hat der Halbbruder von Sina (Valea Scalabrino, 30) deren Tochter Amelie einen Teil seiner Leber gespendet. Es kam damals zu gesundheitlichen Komplikationen und davon geschwächt stürzte Rolf später bei einer Motorradtour in einen Steinbruch. Was damals keiner wusste: Er überlebte! Jetzt kehrt Rolf in die Kölner Südstadt zurück und sorgt für ordentlich Ärger auf seinem Rachefeldzug. Sina, Eva (Claudelle Deckert, 47) und Ute (Isabelle Hertel) soll es angeblich besonders hart treffen. Entführt Rolf etwa ihre Kinder?

Für Sina-Darstellerin Valea ist bereits klar: Wenn dieser Rückkehrer in der Schillerallee noch mal für Trubel sorgen will, dann ist Spannung damit garantiert. Schon vor einigen Wochen hatte die Brünette auf Instagram betont, dass es sich bei Rolf um ihren absoluten Lieblingscharakter handeln würde. "Ganz ehrlich: Ich finde, Rolf ist die geilste Rolle, die es je bei 'Unter uns' gab. Denn der Typ hat Leute wirklich an den Fernseher geholt [...]. Das war der Aufreger der Serie!", schwärmte die gebürtige Berlinerin.

TVNow/ Stefan Behrens Constantin Lücke, Stefan Franz und Jan Ammann bei "Unter uns"

TVNow/ Stefan Behrens Stefan Franz als Rolf Jäger und Constantin Lücke als Till bei "Unter uns"

RTL / Timo M. Seidel Valea Scalabrino und Stefan Franz in einer Szene bei "Unter uns"

