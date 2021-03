Ihre Eltern platzen fast vor Stolz! Seit einigen Wochen leben Sarah (29) und Dominic Harrison (29) bereits in ihrer neuen Heimat Dubai. Dort haben sie ein großes Haus angemietet, wo die YouTuber seitdem gemeinsam mit ihren zwei Töchtern wohnen. Die neue Bleibe verfügt zudem über einen Pool, was mit zwei kleinen Kindern natürlich auch schnell gefährlich werden kann. Sie werden das Becken zwar noch umzäunen, aber Vorsicht ist bekanntlich besser als Nachsicht. Und so lernt Töchterchen Mia (3) nun mit drei Jahren bereits schwimmen – und das ziemlich erfolgreich.

Seit Kurzem bekommt das älteste Harrison-Mädchen Schwimmunterricht von einer professionellen Lehrerin. Und die Kleine schlägt sich dabei richtig gut, wie Sarah und Domi in einem aktuellen YouTube-Video verraten. Nach etwa fünf, sechs Sessions im hauseigenen Pool kann sich Mia schon ohne Hilfe über Wasser halten! "Sie kann einfach schwimmen. Du bist einfach zu krass", lobt die stolze Zweifach-Mama ihr kleines Naturtalent.

"Könnt ihr euch noch an das Video erinnern: Da waren wir auch in Dubai, da hat Mia das erste Mal schwimmen gelernt mit Pufferle", resümiert Sarah die ersten Planschversuche ihrer Prinzessin mit Schwimmflügeln. Über ein Jahr später ist die Dreijährige jegliche Schwimmhilfen nun tatsächlich los. Und nicht nur das: Mia kann sogar problemlos tauchen.

