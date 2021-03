Charlie Sheen (55) und Denise Richards (50) kommen offenbar wieder bestens miteinander zurecht! Die zwei Schauspieler hatten sich 2001 am Set des Films "Good Advice" kennengelernt und nur ein Jahr später geheiratet. Nach der Geburt ihrer ersten Tochter Sam (17) reichte Denise 2005 dann jedoch während ihrer Schwangerschaft mit ihrer und Charlies zweiten Tochter Lola Rose (15) die Scheidung ein. Trotz damals großer Differenzen sollen sich die beiden seit einigen Jahren wieder gut verstehen – und feiern jetzt sogar gemeinsam den Geburtstag ihrer Erstgeborenen!

Am Dienstag wurde Sam 17 Jahre alt und genoss ihren Ehrentag im Beisein ihrer Liebsten: Mit Lola, Denise und Charlie besuchte sie ein Restaurant und hielt die Zusammenkunft mit einem Schnappschuss fest, den sie in ihrer Instagram-Story teilte: Darauf posieren die vier Seite an Seite und grinsen freudestrahlend in die Kamera. Dass Denise und Charlie heute wieder so unbeschwert gemeinsam zu Abend essen würden, war früher nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Der Two and a half Men-Star hatte in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit Alkohol und Drogen gehabt, die auch die Beziehung zu Denise strapaziert hatten.

Wie die 50-Jährige im vergangenen Jahr in einer The Real Housewives of Beverly Hills-Episode preisgab, hätten Charlies Suchtprobleme sie damals extrem belastet: "Es war eine sehr bedrückende und toxische Zeit. Deshalb habe ich die Scheidung eingereicht, obwohl ich sechsten Monat schwanger war."

Anzeige

Getty Images Charlie Sheen und Denise Richards bei der "Hawaii Crime Story"-Premiere, 2004

Anzeige

Getty Images Charlie Sheen und Denise Richards, 2002

Anzeige

Getty Images Denise Richards und Charlie Sheen bei den Golden Globes 2005

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de