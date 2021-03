Was hat sie da nur losgetreten? Linda Braunberger ist in der aktuellen Germany's next Topmodel-Staffel angetreten, um die Laufstege der Modewelt zu erobern. Niemand wird bestreiten, dass das mitunter ein nervenaufreibendes Unterfangen sein kann – und als Raucherin braucht man da eben hin und wieder eine Zigarette! Doch genau die waren den Girls im Loft ausgegangen, weshalb Linda mal direkt bei Heidi Klum (47) nachfragte. Dass daraus so eine Story wurde, kann das angehende Model überhaupt nicht verstehen.

"Ihr habt das ja mitbekommen mit den Zigaretten, die wir nicht mehr hatten", wandte sich Linda sichtlich mitgenommen von der Debatte in ihrer Instagram-Story an ihre Follower. Dass ihre Genussmittelanfrage auf so viel Unverständnis stößt, irritiere sie: "Das war eben einfach eine Situation, da braucht man doch mal eine Kippe, wenn man Raucher ist. Das wird doch wohl jeder Raucher nachvollziehen können!" Zwar solle der Schmacht auf die Glimmstängel nicht als Ausrede für jedes Verhalten gelten, doch sie erhoffe sich künftig ein wenig mehr Entgegenkommen der Fans, sagte sie mit zitternder Stimme.

Ein Anliegen sei ihr aber auch, darauf hinzuweisen, was für harsche Nachrichten ihr in den sozialen Netzwerken bisweilen geschickt würden: "Mich interessiert das ja nicht weiter, aber es gibt Kommentare, da denke ich: 'Leute, Leute!'" Gerade weil so ein unsachliches Feedback andere weitaus mehr belaste als sie, sei es wichtig, es anzusprechen, sagte sie abschließend.

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum im August 2020

Anzeige

Instagram / lindaviolet Linda, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Instagram / lindavoilet Linda Braunberger, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de